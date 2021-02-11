Рубцовск: Таможенники в Рубцовском районе пресекли ввоз контрафактной детской одежды • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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10 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ввоз детской одежды, маркированной товарными знаками известных брендов, а также товаров, не имеющих обязательной маркировки, предотвратили алтайские таможенники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на российско-казахстанской границе.

Сотрудниками мобильной группы Алтайской таможни при въезде в Россию из Казахстана вблизи МАПП «Веселоярск» остановлен грузовой автомобиль под управлением гражданина Киргизской Республики. Согласно товаросопроводительным документам груз следовал из Киргизии в Москву.

При проведении таможенного досмотра таможенники обнаружили детские костюмы и платья с признаками незаконного нанесения торговых марок BATMAN, «Пикачу», Disney в количестве более 250 штук. Также в грузовом отсеке транспортного средства находилось более 880 единиц товаров народного потребления (блузки женские, куртки, пальто, постельное белье) без обязательной маркировки.

С 1 января 2021 года ввоз в Российскую Федерацию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещен.

По детской одежде с признаками контрафактности Алтайской таможней проводится работа с представителями правообладателей с целью получения информации о выдаче лицам, имеющим отношение к перемещению товара разрешения на использование товарных знаков. Проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

ВРубцовске