Рубцовск: В Алтайском крае к уголовной ответственности привлечен частный предприниматель, подозреваемый в даче взятки • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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10 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России выявлен факт дачи взятки должностному лицу Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории за выдачу заключения о карантинном фитосанитарном состоянии перевозимого груза без его фактического смотра. Работник контролирующей организации получил от 48-летней предпринимательницы в качестве незаконного вознаграждения 11 тысяч 100 рублей.

По данному факту Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Противоправные действия способствовали нелегальному вывозу за рубеж российского леса. Ранее алтайская предпринимательница была привлечена к уголовной ответственности за пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов. Правоохранители установили 17 фактов изготовления подложных товарно-сопроводительных документов для придания легальности перемещения лесоматериалов хвойных пород через границу Российской Федерации в период с января по октябрь 2019 года.

В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

Кроме того, в отношении получателя взятки в настоящее время возбуждены уголовные дела по фактам получения незаконного денежного вознаграждения на общую сумму более полумиллиона рублей.

Фото и видео: Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте

Автор: vizitka01

ВРубцовске