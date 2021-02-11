Рубцовск: Управляющие компании Рубцовска лишились лицензии • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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10 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края информирует — в крае за месяц четыре управляющих компании потеряли лицензии.

В январе 2021 года по решению Арбитражного суда Алтайского края аннулировано четыре лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Алтайского края, из которых действие трех лицензий прекращено в связи с вступлением в законную силу судебных решений о признании управляющих организаций банкротами (ООО «ТехноСтрой», ООО УК «Север» (г. Рубцовск), ООО УК «Перспектива» (г. Славгород)).

Одна лицензия аннулирована в связи с отсутствием в реестре лицензий Алтайского края в течение шести месяцев сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет управляющая организация (ООО УК «Престиж», (г. Барнаул)).

В 2020 году по решению Арбитражного суда Алтайского края аннулировано 6 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению домами: ООО «ГУК» (г. Белокуриха), ООО УК «Стимул» (г. Бийск), ООО «Жилье» (г. Горняк), ООО УК «Зеленый двор» (г. Рубцовск), ООО УК «Индустриальная», ООО «Приоритет» (г. Барнаул).

Фото: forex-brokers.pro

Автор: vizitka01

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