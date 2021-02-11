Рубцовск: В Рубцовске сократят более 170 работников "Алтайвагона" • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: В Рубцовске сократят более 170 работников «Алтайвагона»

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

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10 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Более 260 человек будут уволены с трех крупных алтайских предприятий. Официальные заявки на высвобождение штата направили Рубцовский филиал «Алтайвагонзавода», Барнаульский ВРЗ и Бийский олеумный завод. Об этом 10 февраля на пресс-конференции рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, — пишет «Амител».

По его словам, уведомления от промпредприятий уже поступили в Центр занятости населения. Так, Рубцовский филиал «Алтайвагонзавода» сократит 173 человека, ВРЗ – 46, а БОЗ – 42.

Фото: rotfront.su

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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