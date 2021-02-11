Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске морозно и скользко: погода на 10 февраля | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске морозно и скользко: погода на 10 февраля | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото: pixabay.com

Сегодня, 10 февраля, в Алтайском крае установилась морозная погода. Однако это не мешает снегопадам и метелям. А теперь подробнее.

В Алтайском крае на большей части территории небольшой снег, местами метели, на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура -13…-18°С, местами по северо-западу -19…-24°С.

В Рубцовске переменная облачность, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 6-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура -17…-20°С.

ВРубцовске

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