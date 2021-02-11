Рубцовск: В Алтайском крае стартовал конкурс «#ФинансыТворчествоCемья» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото aboutfinans.ru

В современном мире финансовая грамотность имеет огромное значение, ведь практически все ключевые сферы человеческой жизни так или иначе связаны с деньгами. Однако для многих остаётся неизвестным, как правильно и грамотно контролировать свой бюджет. Краевой творческий конкурс «#ФинансыТворчествоСемья» организован Алтайским краевым центром психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Главная цель конкурса – популяризация опыта замещающих семей по формирования финансовой грамотности.

Принять участие в конкурсе могут опекуны (попечители), приемные родители, усыновители, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, воспитывающиеся в замещающих семьях, проживающие на территории Алтайского края.

Конкурс проходит по следующим номинациям:

«Мы с финансами – на ТЫ!» – авторский короткий игровой видеоролик или мультфильм, сюжет которого посвящен вопросам грамотного финансового поведения;

«Бюджет – дело семейное» – авторские презентации-рассказы о возможностях разумного подхода к семейному бюджету;

«Финансовый гений» – короткие полезные советы на каждый день о личных финансах, оформленные в виде плаката, созданного детьми совместно с родителями;

«Занимательная финотека» – законченные графические истории на основе необычной (смешной, курьезной) финансовой ситуации, оформленные в виде комиксов (серии от двух до шести рисунков).

Прием конкурсных материалов проводится с 10 марта по 9 апреля 2021 года. Выдвижение участников конкурса осуществляют органы опеки и попечительства, а также центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Положение о Конкурсе размещено на сайте «Счастливое детство – в семье!» в разделе «Конкурсы и мероприятия» (www.deti.educaltai.ru).

ВРубцовске