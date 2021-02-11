Рубцовск: В Рубцовске будут судить жителя Казахстана за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Рубцовске пойдет под суд житель Республики Казахстан за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД, сообщила помощник руководителя регионального Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Как установило следствие, в январе текущего года в Рубцовске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился гражданин сопредельного государства. Причиной остановки стало нарушение водителем Правил дорожного движения. После того, как мужчину пригласили в патрульный автомобиль для составления материала об административном правонарушении, оно тут же переросло в уголовное -обвиняемый положил деньги на панель между водительским и пассажирским сиденьем с просьбой не выписывать на него протокол.

Сотрудник ГИБДД счел такие действия противоправными и брать взятку отказался, вследствие чего мужчина не смог довести до конца свой преступный умысел. А так как сейчас в каждой патрульной машине стоит видеорегистратор, зафиксировать попытку дачи взятки оказалось не сложно. Итог – на водителя было заведено уголовное дело.

В данный момент следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с обвинительным заключением, которое утвердил прокурор города, направлено в суд для рассмотрения по существу.

ВРубцовске