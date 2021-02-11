Рубцовск: Алтайские таможенники пресекли ввоз контрафактной детской одежды | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Алтайские таможенники пресекли ввоз контрафактной детской одежды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото social.riafan.ru

По информации пресс-службы Алтайской таможни, сегодня, 10 февраля, при пересечении границы с Казахстаном вблизи Веселоярска, был остановлен грузовой автомобиль, следовавший из Киргизии в Москву.

При досмотре таможенники обнаружили детские костюмы и платья с незаконного нанесёнными торговыми марками BATMAN, Пикачу, Disney и другие. Также в грузовике перевозили блузки женские, куртки, пальто и постельное белье без обязательной маркировки.

В настоящее время Алтайской таможней проводится работа с представителями правообладателей. Проверочные мероприятия продолжаются.

Напоминаем, что с 1 января 2021 года ввоз в Российскую Федерацию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещён.

ВРубцовске

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