Рубцовск: В Рубцовске офицер Росгвардии вынес из огня пожилую женщину | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Рубцовске военнослужащий Росгвардии спас при пожаре 80-летнюю женщину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Капитан Росгвардии Олег Старостин, проходящий службу в Северо-Кавказском округе, проводил отпуск в Рубцовске. Во время визита в гости к родственникам он заметил клубы черного дыма и огонь на крыше соседнего дома.

“Подбежав к дому и выломав дверь, офицер услышал крики о помощи. Оценив обстановку, капитан Старостин принял решение проникнуть в дом, не дожидаясь приезда спасателей. В одной из комнат наполнившегося огнем дома он нашел задыхающуюся 80-летнюю женщину, инвалида II группы, которая была заблокирована густым дымом”, — говорится в сообщении.

Олег Старостин на руках вынес пенсионерку из огня, оказал ей первую помощь, а затем передал женщину родственникам, приехавшим на место происшествия.

ВРубцовске