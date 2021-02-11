Рубцовск: Оплата задолженности как гарантия спокойного отдыха | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Если Вы планируете провести отпуск или праздник за границей, то необходимо сначала проверить себя и своих близких на наличие задолженности.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю напоминает, что вся информация о задолженностях доступна по адресу https://r22.fssp.gov.ru/ в Банке данных сайта УФССП России. Если долг превышает 30 т.р., то пристав-исполнитель может ограничить должника в выезде за пределы страны.

Отдельные категории граждан с долгом свыше 10 тыс. рублей также имеются ограничения на выезд – забывшие оплатить алименты, компенсацию морального вреда, вред, причиненный в результате преступления и др.

На сегодняшний день в списке должников Алтайского края находится более 150 тысяч граждан, не погасивших вовремя долги на сумму 22,5 млн. рублей.

Управление судебных приставов рекомендует проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости произвести своевременную оплату. Побеспокоившись заранее, вы будете спокойно чувствовать себя на границе и пройдете пограничный контроль без всяких проблем.

ВРубцовске