Рубцовск: Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего соседа | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Следственный отдел Рубцовска завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя нашего города. Мужчина обвиняется в убийстве.

По данным следствия, в ноябре 2020 года между обвиняемым и бывшим соседом по общежитию произошла бытовая ссора. Оба мужчины были пьяны, и обвиняемый начал избивать 55-летнего соседа ковшом и деревянной палкой. После того, как потерпевший потерял сознание, его задушили.

Обвиняемый вину признал полностью. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ВРубцовске