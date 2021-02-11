Рубцовск: Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего соседа | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего соседа | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Фото yandex.ru

Следственный отдел Рубцовска завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя нашего города. Мужчина обвиняется в убийстве.

По данным следствия, в ноябре 2020 года между обвиняемым и бывшим соседом по общежитию произошла бытовая ссора. Оба мужчины были пьяны, и обвиняемый начал избивать 55-летнего соседа ковшом и деревянной палкой. После того, как потерпевший потерял сознание, его задушили.

Обвиняемый вину признал полностью.  Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае перед судом предстанет чиновник, обвиняемый в получении взяток при заключении государственных контрактов

Фев 11, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский» объявляет набор на службу

Фев 11, 2021
Алтайский край

Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 9 февраля

Фев 11, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Инфекционист назвал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Фев 11, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar