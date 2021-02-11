Рубцовск: Жители Рубцовска могут создать новые достопримечательности нашего города | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото litsled.ru

В 2021 году Всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей «Культурный след», организованный фондом «Живая классика», проходит в четвёртый раз. Уже открыта регистрация, подать заявку может любой желающий, кто неравнодушен к истории своего родного края. Идея проекта – помочь людям оставить свой след, развивать культурную среду в регионах и увековечить память о незаслуженно забытых людях, местах, событиях.

Конкурс проходит в несколько этапов:

С 1 февраля по 20 марта – прием заявок и общероссийское онлайн-голосование на сайте;

10 апреля – 1 мая. Формирование шорт-листа лучших идей;

1 мая-15 мая. Региональные экспертные комиссии;

1 июня будет определён победитель;

1 июня – 1 июля. Народное голосование на лучший эскиз;

15 июля определяются лучшие художники-победители;

15 июля – 1 ноября. Создание и установка арт-объекта;

1 августа – 1 ноября. Голосование за лучшую идею мероприятия;

1 сентября – 1 ноября. Проведения церемоний открытия и подведение итогов.

Главными критериями для жюри станут оригинальность задумки и её связь со спецификой каждого региона.

Проект «Культурный след» вошёл в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и претендует на звание лучшего в номинации «Культурно-просветительские проекты».

Более подробно о конкурсе можно почитать на сайте kultsled.ru. Здесь же проходит и электронная регистрация участников.

ВРубцовске