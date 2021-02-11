Рубцовск: В Алтайском крае создали первую российскую косметику для лечения ожогов на основе биосырья | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Ученые АлтГТУ разработали уникальную косметику из прополиса и ромашки аптечной, сообщает информагентство ТАСС. Первые на российском рынке аэрозоли из биосырья будут использовать для заживления ожогов.

«Одно из предприятий края провело исследование российского рынка и сделало вывод, что ниша, в которой были бы представлены виды косметической продукции на основе лекарственного сырья, почти не занята. В результате мы разработали линейку продуктов на основе сырья алтайского происхождения с доказанной эффективностью. В крае подобных косметических продуктов пока нет. Таких видов продукции, как, например, аэрозоль, нет даже в России. Речь идет об аэрозоле и кремах, которые способствуют ускоренному заживлению и повышенному питанию тканей кожи, обладают регенерирующим эффектом. Это продукция, которая способна помогать восстановлению ткани после солнечных ожогов, механических и термических повреждений», – цитирует ТАСС заведующую кафедрой технологии хранения и переработки зерна АлтГТУ Елену Егорову.

Полный состав новых продуктов ученые пока не раскрывают, однако в числе основных компонентов называют пантогематоген, прополис, экстракт ромашки аптечной, календулы.

«Образцы прошли первое тестирование, на подписании находится акт приемки-передачи разработок предприятию. Нам одобрили разработку технической документации, чтобы получить возможность сертифицировать и декларировать продукт. По прогнозам заказчиков, продукция может появиться на рынке до конца 2021 года», – подчеркнула Егорова.

Так же, по словам Елены Егоровой, стоимость конечного продукта будет зависеть от закупочной стоимости алтайского сырья.

ВРубцовске