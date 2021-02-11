Рубцовск: Дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ предоставил школьникам Рособрнадзор | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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В начале февраля Рособрнадзор назвал даты проведения основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ). По географии, литературе и химии ЕГЭ пройдет 31 мая, по русскому языку 3 и 4 июня.

«Подстраховываясь, мы ввели дополнительную неделю в июле месяце для тех ребят, которые по разным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основную волну в июне и резервные дни в июне», — заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев (цитата по «РИА Новости»).

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля.

Для не поступающих в вузы периодом сдачи экзаменов заявлены дни с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 г. был отменен. Сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году планируют 795 тыс. школьников.

ВРубцовске