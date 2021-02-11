Рубцовск: Жителей Рубцовска приглашают принять участие в акции «Дарите книги с любовью» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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14 февраля во многих странах мира отмечается Международный день книгодарения. В этот день библиотеки Рубцовска приглашают жителей города принять участие в пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком.

С 8 по 14 февраля во всех библиотеках организованы площадки для приёма книг. Библиотеки города с радостью примут в дар достойные качественные издания, которыми готовы поделиться читатели.

Если книг у вас нет, но вы хотели бы сделать приятное библиотеке, в отделе абонемента ЦГБ можно ознакомиться со «списком желаний». В него внесены книги, которые жители города хотели бы прочитать, но в библиотеке они пока отсутствуют. На эти книги открыт сбор средств.

В 11.00 14 февраля все желающие могут посетить мастер-класс по изготовлению книжной закладки в Центральной библиотеке. А в 14 часов начнётся иммерсивная экскурсия по библиотеке. Запись на экскурсию проводится по телефону 4-61-34. Наградой для участников станет «Кофе с директором» и концерт «Признание в любви» в виртуальном концертном зале.

Кроме этого, библиотеки города проводят различные мероприятия в рамках акции. Так, детская библиотека №2 приглашает гостей:

11 февраля в 15.00 в библиокинозал «От фильма к книге» на обсуждение фильма «Чудак из 5 “Б”» (по книге В. Железникова);

12 февраля в 15.00 пройдет мастер-класс «Закладка для книги»;

14 февраля в 12.00 на литературном часе «В королевстве братьев Гримм» будут викторины и конкурсы. Квест-игра «Все на борт!» пройдёт в 14 часов.

В детской библиотеке № 4 будет проходить: акция «Закладка в подарок», библиотечный квилт «Моя любимая книга» и викторина «Найди пару».

Библиотека «Контакт» в приглашает горожан на литературную викторину «Путешествие по страницам любимых книг».

Библиотеке семейного чтения «Лад»:

13 февраля в течение дня будет работать выставка-обзор краеведческой литературы «Алтайский край: известный и неизвестный»;

14 февраля в 12.00 начнёт работу творческая мастерская по изготовлению книжной закладки «История книжной закладки»;

14 февраля в 14.00 – выставка-обзор редких книг «Книжные раритеты в библиотеке»;

14 февраля в 16.00 – слайд-беседа «Книжный неформат».

В библиотеке № 8 13 февраля в 11.00 состоится диалог о книге «Интересная книга для меня – это…». В течение дня будет проходить викторина «По страницам любимых книг».

В библиотеке для детей и юношества 14 февраля в 14.00 для ребят младшего школьного возраста будет проходить литературно-конкурсной программы «Чудесных сказок хоровод». В 15.00 для подростков и молодежи пройдет интерактивная игра «Свидание с классиками».

15 февраля в 12.00 специальная библиотека для незрячих и слабовидящих проведёт акцию «Подари книгу – подари мир».

Всех дарителей в библиотеке ждет сюрприз. Делитесь книгами, дарите книги с любовью!

ВРубцовске