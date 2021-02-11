Рубцовск: В Рубцовске бывшего судебного пристава обвиняют в служебном подлоге и превышении полномочий | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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В Рубцовске пойдет под суд бывшая судебный пристав-исполнитель. Ее обвиняют в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в течение почти трех лет, с 2018 по 2020 годы судебный пристав незаконно прекращала исполнительные производства, при этом достоверно зная о наличии у должника имущества, на которое может быть наложено взыскание. После такой «работы» должники освобождались от уплаты долгов по социальным выплатам и налогам, а государство понесло значительный ущерб. Кроме того, по мнению следователей обвиняемая вносила заведомо ложные сведения в официальные документы о том, что у должников отсутствует возможность исполнить финансовые обязательства перед соцстрахом, налоговыми органами и физическими лицами.

В настоящий момент рубцовский следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела. Бывшему судебному приставу-исполнителю инкриминируют статью 292 УК РФ «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной и иной личной заинтересованности» и статью 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства». Надо отметить, что во время следствия женщина вину в содеянном не признала.

«Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного комитета.

ВРубцовске