Рубцовск: Рубцовчан проконсультируют по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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09 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Территориальным отделом Роспотребнадзора и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах» с 8 по 19 февраля 2021 года проводится тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Как сообщили в пресс-службе администрации Рубцовска, любой желающий может обратиться в рабочие дни:

— по телефону горячей линии 8 (385-57) 4-28-71;

— в консультационный центр Роспотребнадзора, работает в круглосуточном режиме 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный);

— по электронной почте E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru или zpp-rub@altcge.ru.

Режим работы: понедельник — четверг с 09 до 17:00, пятница с 09 до 12:45 (обеденный перерыв с 12:45. до 13:33).

Фото: мояоколица.рф

Автор: vizitka01

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