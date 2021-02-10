Рубцовск: В Барнауле сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную продажу рыбы особо ценных пород • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Рубцовск: В Барнауле сотрудники транспортной полиции пресекли незаконную продажу рыбы особо ценных пород

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

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09 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайского линейного управления МВД России задержали 25-летнего мужчину за незаконную продажу рыбы особо ценных пород.

В январе текущего года местный житель продал в одной из торговых точек розничного рынка города Барнаула один экземпляр Сибирского осетра. Позднее в холодильной камере торговой точки транспортные полицейские обнаружили еще два экземпляра рыбы этого вида.

Сибирский осетр относится к особо охраняемым видам и занесен в Красную книгу Российской федерации, его вылов и продажа на территории России запрещены.

Сотрудники транспортной полиции изъяли рыбу и направили ее на исследование. Согласно экспертизе, указанные особи были добыты из естественной среды обитания в реке Обь. По данному факту отделением дознания Алтайского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Фото и видео: сибфоут.мвд.рф

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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