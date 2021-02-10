Рубцовск: Партия эспарцета алтайского происхождения отправится в Республику Кыргызстан • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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09 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В начале февраля в Алтайскую испытательную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступил образец семян эспарцета продовольственного для промышленной переработки, отобранный от партии общей массой более 2,5 тонны.

Отметим, продукция алтайского происхождения предназначена для экспорта в Республику Кыргызстан.

В ходе проведенных исследований карантинных насекомых-вредителей и семян сорных растений для территории стран ЕАЭС обнаружено не было.

Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выдан фитосанитарный сертификат, устанавливающий соответствие продукции требованиям страны-импортера.

Для справки. Эспарцет — многолетнее травянистое растений из семейства бобовых. Многолетние бобовые травы, дают высокий урожай биомассы с повышенным содержанием азота, являются хорошими предшественниками для посева других культур, так как после них высвобождается большое количество минеральных веществ.

Эспарцет относится к одному из лучших кормовых и медоносных видов растений. Собранный из этого растения мед очень вкусный, с приятным и нежным ароматом, прозрачно-янтарного цвета. Он очень полезный, так как богат минералами, витаминами и содержит аскорбиновую кислоту.

В последнее время при изготовлении кондитерских изделий стало популярно внедрение в рецептуры кондитерских изделий лекарственные и кормовые растения. Эспарцет в кондитерской промышленности используется в виде функциональной добавки.

Благодаря развитой корневой системе, эспарцет получает из почвы повышенную дозу питательных веществ. В его составе присутствуют витамины B, D, E, K, Р и провитамин А, а также несколько видов полезных белков.

Фото: 89.img.avito.st

Автор: vizitka01

ВРубцовске