Рубцовск: У одного из погибших при сходе снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае остались несовершеннолетние дети • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

|

09 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. После трагического случая в Заринском районе органами власти Алтайского края будут даны особые поручения по обеспечению безопасности на предприятиях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Напомним, как мы уже сообщали ранее, 8 февраля текущего года в Заринском районе, на станции Смазнево произошел несчастный случай при обрушении снега с крыши зернохранилища. Во время организованных работ по уборке снега погибли 4 работника СПК им. Фрунзе, еще один с травмами госпитализирован. В настоящее время компетентные органы проводят расследование.

По официальным данным, самому младшему из погибших было 23 года, старшему — 59 лет. У одного из погибших остались двое несовершеннолетних детей.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске