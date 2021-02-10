Рубцовск: Администрация Рубцовска напоминает о мерах безопасности при сходе снега с крыш | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Администрация Рубцовска напоминает о мерах безопасности при сходе снега с крыш | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото ugra-news.ru

Обильные снегопады и колебания температуры на территории Рубцовска привели к тому, что на крышах домов образовываются толстые снежные покровы, которые оказывают сильное давление на конструкции кровли.

Администрация Рубцовска призывает граждан к осторожности на улице, а  владельцев частных домов ‒ своевременно и регулярно производить очистку крыш от снега.

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах по вопросам очистки крыш домов и козырьков подъездов, а также придомовых территорий от снега и наледи следует обращаться в свои управляющие компании.

Населению нужно быть очень внимательными у зданий и сооружений, если услышали подозрительный шум сверху – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега, ледяной глыбы или сосулек. Нужно как можно быстрее отойти на безопасное расстояние.

Родителям не стоит оставлять коляски с детьми под козырьками крыш домов и вообще оставлять детей без присмотра. Если дети отправляются в школу или на прогулку одни, предупредите об опасности схода снега и падения сосулек, расскажите и напомните правила безопасности.

Автовладельцам следует парковать автомобили на безопасном расстоянии от зданий. Транспортное средство может пострадать от упавших снежных масс и наледи.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Подписывайся на страницы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в социальных сетях

Фев 10, 2021

Статьи по теме

РСС

13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar