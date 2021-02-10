Рубцовск: Администрация Рубцовска напоминает о мерах безопасности при сходе снега с крыш | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Обильные снегопады и колебания температуры на территории Рубцовска привели к тому, что на крышах домов образовываются толстые снежные покровы, которые оказывают сильное давление на конструкции кровли.

Администрация Рубцовска призывает граждан к осторожности на улице, а владельцев частных домов ‒ своевременно и регулярно производить очистку крыш от снега.

Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах по вопросам очистки крыш домов и козырьков подъездов, а также придомовых территорий от снега и наледи следует обращаться в свои управляющие компании.

Населению нужно быть очень внимательными у зданий и сооружений, если услышали подозрительный шум сверху – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега, ледяной глыбы или сосулек. Нужно как можно быстрее отойти на безопасное расстояние.

Родителям не стоит оставлять коляски с детьми под козырьками крыш домов и вообще оставлять детей без присмотра. Если дети отправляются в школу или на прогулку одни, предупредите об опасности схода снега и падения сосулек, расскажите и напомните правила безопасности.

Автовладельцам следует парковать автомобили на безопасном расстоянии от зданий. Транспортное средство может пострадать от упавших снежных масс и наледи.

ВРубцовске