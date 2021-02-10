Рубцовск: Молодёжь Алтайского края приглашают на конкурс о гражданской позиции | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Молодёжь Алтайского края приглашают на конкурс о гражданской позиции | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото gorodrabot.ru

В рамках месячника молодого избирателя в Алтайском крае начался прием заявок на молодежный конкурс «Вектор будущего». Конкурс проводит Краевой дворец молодежи, цель  – формирование активной гражданской позиции.

Будущим конкурсантам необходимо подать заявку с видеозаписью своего выступления на почту altaipatriot22@yandex.ru с пометкой «Заявка_Спич_Вектор будущего», рассказав о себе и своей гражданской активности. В заявке также нужно указать фамилию и имя оратора, район, название населенного пункта и образовательной организации. Длительность ролика формата МР4 не должна превышать одной минуты, сообщают в Краевом дворце молодежи. Максимально допустимый размер видеофайла составляет два гигабайта, максимальное разрешение видеозаписи – 1920×1080.

Жюри оценит актуальность темы, содержание выступления, организацию речи, эффективность, личные достижения автора, установлен ли контакт с аудиторией, насколько активно слушатели отвечали на вопросы и удалось ли конкурсанту сформировать новое мнение. Итоги конкурса подведут после 15 февраля. Победителей и призеров конкурса наградят дипломами и ценными призами, а лучшие видеоролики будут размещены в официальной группе Краевого дворца молодежи «ВКонтакте».

Уточнить информацию конкурсе на лучший спич «Вектор будущего» можно по телефонам: (3852) 55-94-63 (добавочный 107), 8-923-725-06-03 или электронной почте altaipatriot22@yandex.ru

ВРубцовске

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