Рубцовск: Юных вокалистов Алтая приглашают принять участие в фестивале патриотической песни «Журавли Победы» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Юных вокалистов Алтая приглашают принять участие в фестивале патриотической песни «Журавли Победы» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото dkpokrov.ru

Музей Победы приглашает исполнителей и авторов песен принять участие в отборочном туре Фестиваля патриотической песни «Журавли Победы». Лучшие вокалисты станут участниками концерта, который пройдет в рамках празднования Дня Победы в Москве. Поездка будет организована за счет средств Фонда президентских грантов, сообщают в пресс-службе Музея Победы.

Также исполнители получат возможность бесплатно принять участие в июньской тематической смене «Журавли Победы» в ВДЦ «Орленок». Авторы 15 лучших композиций смогут записать свои произведения в профессиональной студии. Песни-победители попадут в музыкальный альбом «Журавли Победы».

Организаторы фестиваля ждут песен на тему подвига и долга перед Родиной и отмечают, что такие композиции должны объединять людей и сохранять связь между поколениями.

Участниками отборочного тура могут стать детские и юношеские вокальные коллективы и отдельные вокальные исполнители в возрасте от 11 до 16 лет со всех регионов России без ограничений. Конкурсанты должны прислать анкету-заявку и аудио— или видеозапись исполняемой песни. Возраст участников в этой номинации не ограничен.

Заявки на участие будут принимать до 1 марта 2021 года на сайте Музея Победы.  Е-mail для связи с организаторами: konkurs2021@cmvov.ru

ВРубцовске

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