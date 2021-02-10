Рубцовск: В Алтайский край поступила самая крупная партия вакцины от коронавируса | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайский край поступила самая крупная партия вакцины от коронавируса | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото: novorossportal.ru

В Алтайский край поступила самая большая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 – это 15120 комплектов, состоящих из компонента I и компонента II. Как уточняют в министерстве здравоохранения региона, за весь прошлый период – с осени 2020 года – край получил примерно 22 тысячи доз.

Новая партия “Гам Ковид Вак” (более известная, как “Спутник V”) будет направлена во все поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края.

“Таким образом количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, увеличится с 22 до 67. К этой работе больницы уже готовы, везде приобретено холодильное оборудование для хранения вакцины”, – отмечают в минздраве.

На сегодняшний день в Алтайском крае первый компонент прививки поставили более 15 тысяч человек, а еще 2549 – полностью привиты.

Напомним, что пройти вакцинацию могут все желающие старше 18 лет абсолютно бесплатно.

ВРубцовске

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