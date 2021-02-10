Рубцовск: Алтайский край и Рубцовск штормит: резкое похолодание | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото: altapress.ru

Недолгий период оттепели в Алтайском крае и Рубцовске закончился и сменился резким похолоданием. В регионе объявлено штормовое предупреждение на 9 февраля из-за сильного ветра, осадков и понижения температуры. А теперь подробнее.

9 февраля в Алтайском крае в отдельных районах небольшой, местами по востоку умеренный снег, метели, гололедные явления; на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура -8…-13°С, местами по западу до -23°С, с похолоданием в течение дня.

В Рубцовске переменная облачность, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -13…-15°С.

ВРубцовске