Рубцовск: Алтайский край и Рубцовск штормит: резкое похолодание | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Алтайский край и Рубцовск штормит: резкое похолодание | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото: altapress.ru

Недолгий период оттепели в Алтайском крае и Рубцовске закончился и сменился резким похолоданием. В регионе объявлено штормовое предупреждение на 9 февраля из-за сильного ветра, осадков и понижения температуры. А теперь подробнее.

9 февраля в Алтайском крае в отдельных районах небольшой, местами по востоку умеренный снег, метели, гололедные явления; на дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура -8…-13°С, местами по западу до -23°С, с похолоданием в течение дня.

В Рубцовске переменная облачность, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура -13…-15°С.

ВРубцовске

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