Рубцовск: Пенсионеры смогут отключить онлайн-платежи и переводы | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Пенсионеры смогут отключить онлайн-платежи и переводы | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото: bryansknovosti.ru

В России пенсионерам планируют дать возможность отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов. С таким предложением в Центробанк обратился Общероссийский народный фронт.

В ОНФ рассчитывают, что эта мера позволит защитить пожилых людей от мошенников, сообщают “Известия“. Суть заключается в том, что пенсионерам могут дать право самостоятельно отключить наиболее рискованные функции, которыми часто пользуются мошенники для краж денежных средств со счетов россиян. Кроме того, рассматривается возможность подачи абонентом заявления сотовому оператору о запрете на получение SMS-сообщений с кодами на перевод денежных средств.

“Кредитные организации считают, что действие по переводу или оплате совершил сам человек, если транзакция подтверждена вводом кода, который приходит на телефон в виде SMS-сообщения”, – отметила руководитель проекта ОНФ “За права заемщиков” Евгения Лазарева.

В настоящее время банки предоставляют возможность установить нулевой лимит на переводы при подтверждении операции по телефону.

За прошлый год мошенники увели со счетов граждан 66 миллиардов рублей. Пострадавшими оказались в основном люди в возрасте от 50 до 80 лет.

ВРубцовске

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