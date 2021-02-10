Рубцовск: Глава алтайского СК взял на контроль поиски пропавшей 14-летней рубцовчанки | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Глава алтайского СК взял на контроль поиски пропавшей 14-летней рубцовчанки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

14-летняя рубцовчанка Мария Бурко пропала еще 2 февраля. Все произошло, как это обычно и бывает: ушла из дома и не вернулась. В поисках подростка задействованы правоохранители, а также волонтеры “Лизы Алерт”.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зелено-голубые.
Была одета: черная куртка, черные трико, черная шапка, черные кроссовки.
С собой: черная спортивная сумка.

До сих пор не установлено, где может находиться юная рубцовчанка.

“Следователи и следователи-криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла несовершеннолетняя. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются  жильё и возможные места пребывания разыскиваемой. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления”, – сообщает пресс-служба ведомства.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах пропажи Маши или видевших ее, просят сообщить об этом по телефонам: 8(3852)29-80-39; 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ВРубцовске

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