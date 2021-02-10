Рубцовск: На обустройство алтайских сёл в этом году направят 300 миллионов рублей | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: На обустройство алтайских сёл в этом году направят 300 миллионов рублей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото altairegion22.ru

Сегодня в правительстве региона подведут итоги отбора проектов по программе поддержки местных инициатив. Как сообщает “Вести Алтай”, средства на реализацию лучших проектов будут выделены из краевого бюджета. Всего на конкурс поступило почти полтысячи предложений по улучшению жизни на селе. Как отмечают специалисты, с каждым годом количество заявок только растёт. Однако, в текущем году изменились интересы сельчан – большинство инициатив посвящены ремонту дорог и строительству детских и спортивных площадок.

«На конкурсный отбор 2021 года подано 478 заявок от 59 муниципальных районов и 3 городских округов. Больше проектов по постройке детских площадок – 18%, реконструкция дорог – тоже 18% и возведение спортивных объектов – 16%. Участие жители оценивается больше всего – это количество граждан, которые пришли на собрания, которые участвовали в опросе и трудились при реализации проекта», – цитируют “Вести Алтай” слова Олега Бирюкова, руководителя «Алтайского центра финансовых исследований».

По итогам конкурса выберут несколько сотен проектов, которые будут реализованы в этом году. Стоимость каждого из них может составлять от нескольких сотен тысяч до двух миллионов рублей. Из общей суммы не менее 10% выделяется из бюджета села и не менее 5% вносят сами жители.

ВРубцовске

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: В Алтайский край поступила очередная партия вакцины

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий

Фев 10, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Подписывайся на страницы II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в социальных сетях

Фев 10, 2021

Статьи по теме

РСС

13 лучших платежных систем для вашего интернет-магазина

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Неубранный с крыши снег может привести к тяжелым последствиям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: В Заринском районе прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям

Фев 10, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 10.02.2021: Ветераны пограничных войск Локтевского района обращаются с просьбой об оказании посильной материальной помощи!

Фев 10, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar