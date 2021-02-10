Рубцовск: 13 февраля в Рубцовске пройдет "Лыжня России" | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: 13 февраля в Рубцовске пройдет «Лыжня России» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Рубцовске в предстоящую субботу – 13 февраля – на Трассе здоровья (район набережной им. Н.Ф. Петрова) состоится открытый этап XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России-2021”.

Участвовать в массовом лыжном марафоне могут все желающие, кому позволяет здоровье и нет медицинских противопоказаний.

Заявки на участие принимаются с 8 по 12 февраля с 09:00 до 16:00 по адресу: л. Светлова, 96а, (СШ “Спарта”); на электронную почту: sport_sparta@mail.ru. Телефон для справок: 9-24-70.

Программа соревнований:

10:30 – регистрация участников на лыжной базе “Рубцовчанин”;

11:10 – старт на дистанции 500 м (возрастная группа: мальчики и девочки 8 лет и младше);

11:30 – парад открытия;

12:00 – старт на дистанции 4 км (юноши, девушки 2003 г.р. и младше) и 12 км (юноши, девушки 2002 г.р. и старше);

14:00 – закрытие соревнований.

Не стоит забывать, что в программе возможны изменения в связи с погодными условиями.

ГОРНЯК22 11.02.2021

ВРубцовске

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