Рубцовск: Первая партия лодок премиум-класса прибыла в Барнаул из Португалии | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Первая партия лодок премиум-класса прибыла в Барнаул из Португалии | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото app22.ru 8 февраля в столицу края из Португалии прибыла первая партия лодок премиум-класса, изготовленных специально для участников этапа мирового Кубка по гребле на байдарке и каноэ. Он должен состояться с 20 по 23 мая в Барнауле.

Барнаульская оттепель на полчаса отсрочила прибытие ценного груза на гребной канал. Из восьми с лишним тысяч километров пути последняя стометровка оказалась самой тяжёлой. Машина привезла 72 лодки – первую партию из 300, заказанных на заводах в Португалии и Польше. Осмотрев груз, специалисты заявили, что в Барнаул доставили лодки последней модификации верхнего модельного ряда флагманской линейки. Это своего рода болиды «Формулы-1» в мире гребного спорта.

Примечательно, что купили их без участия государства, за счёт средств спонсоров “Фонда поддержки олимпийцев России”.

“180 лодок, ориентировочно, останутся в Алтайском крае, а остальные будут переданы в сборные команды РФ по гребле на байдарках и каноэ”,- прокомментировал Юрий Морозов, директор СШОР по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко

ВРубцовске

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