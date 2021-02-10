Рубцовск: Жителям Алтайского края расскажут о качестве и безопасности парфюмерно-косметической продукции | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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В период с 8 февраля по 19 февраля 2021 года Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерно-косметической продукции.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей о действующих в настоящий момент нормативно-правовых актах, устанавливающих требования в отношении парфюмерно-косметической продукции. Кроме того, потребители смогут получить ответы на вопросы, связанные с маркировкой товаров, услышать практические рекомендации о том, как правильно выбрать такие товары в магазине (в том числе дистанционно), проинформируют о правилах их обмена и возврата в случаях, если потребителем обнаружены те или иные недостатки.

Любой желающий может обратиться в рабочие дни:

– по телефону «горячей линии» 8 (385-57) 4-28-71;

– в Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора (ЕКЦ), работает в круглосуточном режиме 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный);

– по электронной почте E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru или zpp-rub@altcge.ru.

Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.45 (обеденный перерыв с 12.45. до 13.33).

ВРубцовске