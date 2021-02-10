Рубцовск: В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги и пенсию | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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“В российском правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском”, – сообщили РИА-новости со ссылкой на РБК и протокол совещания.

Как отмечается в источнике, материнский капитал позволят размещать в специальные банковские или брокерские продукты (вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями). Кроме того, в обсуждении предлагалось дать россиянам право вкладывать материнский капитал в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов.

Однако, как уточняет РБК, после обсуждения в кабинете министров, инициативу отправили на доработку. В частности, ряду ведомств — Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России — поручили дополнительно проработать вопрос инвестирования маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, либо исключить эту идею из проекта “Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития”.

ВРубцовске