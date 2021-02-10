Рубцовск: Городская краеведческая игра «Я – рубцовчанин» стартовала среди школьников вновь | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Городская краеведческая игра «Я – рубцовчанин» стартовала среди школьников вновь | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото biblrub.ru

Краеведческая игра «Я – рубцовчанин» стартовала в Центральной городской библиотеке. Это уже четвертый этап игры, на который собралось пять команд. Елена Кайгородова, директор Библиотечной информационной системы, поприветствовала участников игры, задав настрой на плодотворную работу и внимательное изучение нашего города.

Программа конкурса рассчитана на то, что ребята из пассивных потребителей предложенной информации, превратятся в настоящих исследователей и творцов, создателей собственных образов. Оригинальные форматы заданий, использование информационных технологий, творческая составляющая делают игру увлекательной для современных школьников.

На данном этапе участники представляли свои «визитками» – оригинальную самопрезентацию. Кто-то взял за основу прослеживание связи поколений, кто-то – через знакомство со своей школой, или через представление каждого участника.

После представления визиток, организаторы игры – библиографы-краеведы Татьяна Хашина и Ирина Павловская – провели для участников виртуальные «Прогулки по Рубцовску», рассказали о том, как он возник, как застраивался, как появлялись те или иные улицы и районы, какие интересные события происходили здесь.

На экране мелькали кадры старой кинохроники, современный молодой Рубцовск смотрел в глаза рубцовчан из прошлого.  Впереди в игре участникам еще предстоит открывать для себя наш город. Чтобы потом они могли с достоинством говорить: «Я – рубцовчанин».

ВРубцовске

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