Рубцовск: Рубцовские боксёры привезли медали с первенства края в Яровом | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: Рубцовские боксёры привезли медали с первенства края в Яровом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото altaisport.ru

С 4 по 6 февраля в Яровом прошло Первенство Алтайского края по боксу среди юношей и девушек 2005-2006 г.р., посвящённое памяти мастера спорта СССР Василия Ботвинова.

В соревнованиях участвовало более 80 боксеров, представлявших города: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Яровое, Новоалтайск, Заринск, Камень-на-Оби, села Алтайское и Романово. Спортсмены разыграли награды первенства в трех весовых категориях у девушек и в 13 – у юношей.

Сборная Рубцовска добилась следующих результатов:

  • 1 место – Фадеев Артём (57 кг), Белевитин Данил (60 кг), Такмаков Дмитрий (63 кг), Гусев Иван (70 кг).
  • 2 место – Харлов Герман (46 кг), Пономарев Даниил (48 кг), Ковальчук Егор (54 кг), Гуланян Георгий (80 кг).
  • 3 место – Проскуров Александр (50 кг), Тишкин Артём (50 кг), Кононов Егор (52 кг), Сергеев Евгений (54 кг), Сергеев Владислав (57 кг), Тихонов Андрей (66 кг).

Белевитин Данил был признан лучшим боксёром турнира и награждён специальным призом. Тренируют ребят: Севагин А.В., Рыков И.В., Сериков А.И. Подосинников Е.П.

ВРубцовске

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