Рубцовск: Жителей края приглашают на фотовыставку, посвящённую старообрядчеству | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото arts.asu.ru

С 10 по 26 февраля 2021 г. в выставочном зале Алтайского госуниверситета будет экспонироваться фотовыставка «Лики старообрядчества», посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

Проект реализован Фондом культурного сотрудничества «Культура и ремесло» на средства гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Автором идеи и руководителем проекта является Александр Константинович Холмогоров, фотохудожник, автор и исполнитель духовных стихов, предприниматель, директор компании «Алтай-Старовер». Фотовыставка включает 120 работ известных фотохудожников России, а также малоизвестных, начинающих фотографов и даже детские работы. Это портреты, пейзажи, таинства и события из жизни старообрядческой церкви, жанровые зарисовки.

Выставка начнет работу в 15:00 10 февраля в галерее «Universum» и продолжит принимать гостей в будние дни с 10:00 до 18:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Индивидуальные экскурсии проводятся по предварительной записи – адрес галереи: ул. Димитрова, 66, тел.: (3852) 366-396; +7 963 504-08-08

ВРубцовске