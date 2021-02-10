Рубцовск: Музей, спортзал и швейная мастерская: конкурс проектов "Я считаю" или чего хотят школьники | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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8 февраля завершился срок подачи заявок на конкурс школьных проектов «Я считаю». Каждый год старшеклассники могут получить грант на собственные проекты (не более 350 тыс. рублей), связанные со школой.

Всего в текущем году от общеобразовательных организаций поступило 83 заявки из более 30 муниципальных образований Алтайского края. Это больше прошлогоднего показателя в 2,5 раза, сообщает «Алтапресс». Вице-губернатор и глава краевого минфина Данил Ситников констатировал сильно возросшую активность подростков, желающих реализовать проекты на базе школ. И он не исключил, что в связи с ростом интереса финансирование программы увеличится.

«Мы отмечаем не просто активность, но очень серьезную активность. По этому вопросу мы специально встречались с министром образования края. Будем искать возможности, чтобы реализовать заявки с учетом такого их залпового увеличения. Будем находить решение об увеличении расходов, чтобы поддержать еще более этот конкурс, потому что он нашел очень живую реакцию у старшеклассников многих школ», — процитировал «Алтапресс» главу Минфина по Алтайскому краю.

Как отмечают организаторы, идеи подростков должны быть направлены на развитие школьной инфраструктуры, улучшение учебного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности и гражданской активности школьников.

По факту же заявки подали на создание в школах музеев, медиа-центров, обустройство стадионов и хоккейных площадок, гардеробов, рекреационных зон, актовых залов, пожарно-спасательных отрядов и даже швейной мастерской, сообщили в министерстве образования края.

В конце марта 2021 года будут определены и объявлены победители.

ВРубцовске