Рубцовск: В Алтайском крае стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» | Местное время - новости Рубцовска и Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Рубцовск: В Алтайском крае стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Фото ak-rnd.org

Фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» проходит в Алтайском крае с 2013 года, мероприятие длится в течение четырех – пяти дней на территории туристических баз региона, всегда завершаясь гала-концертом на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь» в День России.

В 2021 году Фестиваль пройдёт с 8 по 13 июня и будет посвящен Году науки и технологий. К участию приглашают национально-культурные объединения, фольклорные коллективы, исполнителей на традиционных народных инструментах, мастеров, владеющих традиционными видами народных ремесел.

Приём заявок продлится до 1 марта. Желающим принять участие в фестивале предстоит пройти заочный конкурсный отбор, по итогам которого участникам будут направлены письма-приглашения.

Согласно данных информационного портала Дом народов России, в 2020 году фестиваль включен в число лучших региональных практик в области национальной политики Российской Федерации.

Информация об условиях участия и форма заявки опубликованы на сайте фестиваля www.katun-fest.ru и сайте «Дом народов Алтайского края» ak-rnd.org.

ВРубцовске

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