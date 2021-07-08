ГОРНЯК22 08.07.2021

Рубцовск: Рубцовчанина осудили за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней » Городской портал — вРубцовске.ру

10 часов Ago

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07 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Житель Рубцовска осужден за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней. Как было установлено, в июне 2020 года подсудимый находящийся в состоянии алкогольного опьянения на базе отдыха в Егорьевском районе совершил противоправные действия в отношении воспитанницы спортивной группы, которой на тот момент было 14 лет.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься тренерско-преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста на срок 1 год.

Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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