Рубцовск: Почти 8 тысяч жителей края пострадали от присасывания клещей » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 7 966 человек, из них 2 288 детей до 14 лет. Об этом свидетельствует информация Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

С начала эпидсезона зарегистрировано 211 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей до 14 лет и 7 случаев подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 2 детей до 14 лет. Комиссионно подтверждены 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,6% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим проведено профилактическое лечение.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года. Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Фото: attuale.ru

Автор: vizitka01

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