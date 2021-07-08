Рубцовск: Следственный комитет заинтересовался детским лагерем в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По предварительным данным следствия, в окрестностях села Сибирячиха в Солонешенском районе функционирует детский лагерь, оказывающий услуги по отдыху и оздоровлению детей. При проверке его деятельности сотрудниками МЧС выявлен ряд нарушений пожарной безопасности, кроме того, он находится вблизи горной реки.

Также установлено, что лагерь не проходил проверку со стороны надзорных органов и не входит в реестр учреждений, утвержденный органами власти Алтайского края.

Следователи СК России по АК проводят проверку по данному факту. В ее рамках предстоит дать юридическую оценку руководству детского оздоровительного лагеря на предмет надлежащего оказания услуг по летнему отдыху несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: s13.stc.all.kpcdn.net

Автор: vizitka01

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