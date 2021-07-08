Рубцовск: В ПФР рассказали, на сколько увеличится маткапитал к 2024 году » Городской портал — вРубцовске.ру

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07 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. К 2024 году размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 544,3 тысячи рублей, на второго — 719,3 тысячи рублей. Такие расчеты содержатся в материалах Российской трехсторонней комиссии (РТК) по бюджету Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, — сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, в 2022 году при рождении первого ребенка предусмотрена выплата в размере 503 237 рублей, второго — 665 009 рублей. В 2023 году аналогичные выплаты составят 523 366 рублей на первого ребенка и 691 609 рублей на второго.

С 2021 года размер выплаты составляет 483 882 рубля на первенца и 639 432 рубля на второго ребенка, если женщина не получала выплату на первого. Средства маткапитала разрешено тратить в том числе на образование детей от детского сада до вуза, улучшение жилищных условий.

Фото: vashgorod.ru

Автор: vizitka01

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