Рубцовск: В Рубцовске за неделю произошло 19 ДТП, пострадавших нет » Городской портал — вРубцовске.ру

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06 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 28 июня по 04 июля произошло 19 ДТП, пострадавших нет. Из них: столкновений — 12, наезд на препятствие — 3, наезд на стоящее транспортное средство — 4.

02.07.2021 в 19 часов 55 минут, в г. Рубцовске, на Змеиногорском тракте 2,5 км до дома номер 125 ул. Пролетарской, водитель 1956 года рождения, управлял автомобилем «Тойота». Двигаясь по садоводческому товариществу номер 8 в направлении Змеиногорского тракта, на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, он не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, допустил столкновение с автомобилем Hyundai, под управлением водителя 1956 года рождения. Пострадавших нет.

Всего за неделю выявлено 344 нарушения Правил дорожного движения, из них:

— водителей управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения — 14;

— пешеходов, нарушивших правила дорожного движения — 34;

— водителей управляющих транспортным средством, не имеющих водительского удостоверения, либо лишенных водительского удостоверения — 5;

— водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам — 5;

— водителей не пристегнутых ремнями безопасности — 92;

— водителей нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров — 14;

— задержано 2 водителя за неуплату административного штрафа в установленный срок;

— выявлено 17 нарушений ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения, проведены профилактические беседы.

01.07.2021 в рамках проведения ОПМ «Безопасные дороги пешеходам», выявлено 11 пешеходов нарушивших ПДД РФ, а также один водитель транспортного средства, не предоставивший преимущество в движении пешеходу. По результатам 02.07.2021 ОПМ «Ребенок — главный пассажир» сотрудниками ОГИБДД было выявлено 6 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

В период с 30.06-06.07.2021 сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплексное профилактическое мероприятие «Безопасные дороги пешеходам». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: kp.nepsite.ru

Автор: vizitka01

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