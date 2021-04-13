Рубцовск: Следком возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней рубцовчанки

|

12 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, 8 апреля 2021 года в своей квартире в городе Рубцовске было обнаружено тело 12-летней девочки без признаков насильственной смерти. По данному факту следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка. Следователем будут тщательно проверены все версии и установлены причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Стоит отметить, что ранее в социальных сетях, со ссылкой на родителей, появилась информация о якобы состоявшемся «жестком» разговоре, накануне трагедии, между сотрудницей учебного заведения где обучалась девочка, погибшей девочкой и ее матерью.

Фото: 111bashni.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске