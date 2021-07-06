Рубцовск: В Алтайском крае на текущей неделе начнется прием заявлений от охотников на добычу дичи, волка, медведя и кабана » Городской портал — вРубцовске.ру

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05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края анонсировали начало приема заявлений от охотников на добычу болотно-луговой, полевой, степной дичи, а также на волка, бурого медведя и кабана, в предстоящий сезон охоты.

По информации пресс-службы ведомства, прием заявлений от охотников на выдачу разрешений на добычу болотно-луговой, полевой, степной дичи с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами, а также на добычу волка, бурого медведя и кабана в сезон охоты 2021-2022 гг. в общедоступные охотничьи угодья Алтайского края начнется 9 июля.

Прием заявлений будет производиться по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время приема заявлений — ежедневно с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:48, выходные дни – суббота и воскресенье. Выдача разрешений так же осуществляется районными специалистами Министерства на местах (см. График работы уполномоченных должностных лиц).

Специалисты Минприроды Алтайского края напоминают, что подать заявление на предоставление государственной услуги можно так же посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Электронное заявление на получение разрешения рассматривается в течение 5 рабочих дней. В случае, если вся информация указана верно, и отсутствуют основания для отказа в предоставлении государственной услуги, заявителю в личный кабинет придет оповещение об одобрении его заявления. Затем охотник может явиться в ведомство в удобное для него время для получения результата государственной услуги.

Порядок и сроки рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов и выдачи данных разрешений производится в соответствии с Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а так же млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России от 29.06.2012 № 204.

Фото: vyksavkurse.ru

Автор: vizitka01

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