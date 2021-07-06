Рубцовск: Соблюдайте правила безопасности во время отдыха у воды » Городской портал — вРубцовске.ру

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05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Наступили каникулы и пора летних отпусков и многие устремляются отдыхать на водоемы края. Но вода является враждебной средой для человека, потому во избежание чрезвычайных ситуаций на пляжах и в местах массового отдыха у воды Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю призывает жителей и гостей края безукоризненно выполнять правила безопасности при отдыхе на водных объектах.

Напомним лишь, что основными причинами гибели людей на воде являются:

— слабый контроль со стороны взрослых за поведением детей у воды;

— купание в необорудованных для этих целей местах;

— употребление спиртных напитков на пляжах и в местах массового отдыха у воды;

— купание в нетрезвом состоянии.

Несмотря на все предупреждения спасателей МЧС, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что в свою очередь приводит к трагедии.

Уважаемые отдыхающие! Задумайтесь о соблюдении правил безопасности во время отдыха. Не подвергайте свою жизнь излишней опасности, помните, водная стихия коварна и опасна, и не прощает беспечных ошибок! Особое внимание следует уделить занятиям Ваших детей во время отдыха, не допускайте детей одних к воде, ведь зачастую обычная детская шалость может обернуться огромным горем для родителей.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101».

Будьте осторожны на водоемах!

Фото: istihi.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске