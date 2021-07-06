Рубцовск: Два новых лифта установили в МКД Рубцовска » Городской портал — вРубцовске.ру

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05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В краткосрочный план 2021 года за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора, включено проведение работ в 236 МКД края, из них в 27 многоквартирных домах планировалась замена 77 лифтов. На сегодняшний день весь объем по замене лифтового оборудования выполнен на 100%.

Так, в Рубцовске было заменено 2 лифта в 1 МКД.

Как сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, на всех объектах проведена приемочная комиссия, подписаны акты выполненных работ, общая стоимость которых составила около 150 млн рублей.

Согласно справочной информации ведомства, за весь период действия программы капитального ремонта в Алтайском крае было заменено 647 лифтов в 207 многоквартирных домах.

Фото: sgd22.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске