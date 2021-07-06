Рубцовск: Обстановка ухудшается: в Алтайском крае ввели новые ограничения из-за коронавируса » Городской портал — вРубцовске.ру

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05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Глава региона подписал изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Как сообщает правительство Алтайского края, изменения временно запрещают проведение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах.

Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости.

Деятельность пляжей, имеющих необходимые санитарно-эпидемиологические заключения, разрешается.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что введение новых ограничительных мер продиктовано эпидобстановкой в Алтайском крае. По его словам, «система здравоохранения у нас испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку».

Фото: altairegion22.ru

Автор: vizitka01

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