Рубцовск: В Рубцовске работают эксперты по старинным книгам » Городской портал — вРубцовске.ру

|

05 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В минувшие выходные в Рубцовск прибыла группа специалистов, работающих в области систематизации информации и сохранности старинных книг. Как сообщает МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска, цель их визита — проведение камеральных археографических работ в музейных учреждениях города, в Рубцовском отделении Русской православной церкви.

Эксперты будут заниматься установлением фактов наличия и научным описанием экземпляров старинных книг кириллической традиции. В планах прибывших в Рубцовск специалистов встречи со специалистами учреждений культуры, проведение просветительских мероприятий.

Фото: publicdomainpictures.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске