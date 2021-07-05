Рубцовск: В Рубцовске изменился способ накопления и сбора ТКО » Городской портал — вРубцовске.ру

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04 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами в частном секторе регулируется рядом нормативно-правовых актов и имеет свои правила. С 01 июля 2021 года складирование твердых коммунальных отходов вне установленных контейнеров (бункеров) не допускается.

По согласованию с Администрацией г. Рубцовска были определены места накопления ТКО (бункеры/контейнеры) для потребителей, проживающих в границах индивидуальной жилой застройки.

Количество установленных контейнеров в жилой частной застройке г. Рубцовска, полностью соответствует нормативным требованиям. Все они размещены в шаговой доступности, на перекрестках улиц, в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, магазинов и объектов соцкультбыта.

Региональный оператор обеспечивает ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов с установленных контейнеров, что позволяет не накапливать отходы на территории домовладения, а избавляться от них в любое удобное время. В установленных контейнерах (бункерах) допускается накопление только твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов на землях общего пользования, вне мусоросборников, запрещено! За нарушение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Введение новых правил обращения с ТКО в частных секторах предотвращает образование спонтанных свалок. Ведь скопление мусора по обочинам дорог, в лесополосах, у домов угрожает здоровью людей, нарушает экологию, отравляя грунтовые воды и почву, портит эстетический вид местности. Теперь категорически запрещено ставить ТКО на землю, поскольку это нарушает действующее законодательство в области охраны окружающей среды.

Альтернативный способ сбора твёрдых коммунальных отходов – передача отходов региональному оператору непосредственно самими потребителями, дождавшись на перекрестках мусоровозов, которые приезжают по обозначенному графику. Однако такой вариант для многих жителей частного сектора неудобен, так как нужно подстраиваться под указанное время, отпрашиваться с работы или откладывать дела, чтобы вынести мусор. Просто оставлять его на обочине дороги запрещено и грозит штрафными санкциями.

Гораздо быстрее и удобнее воспользоваться специальным контейнером. Узнать местоположение ближайшего от домовладения контейнера можно на главной странице официального сайта ООО «ВторГеоРесурс» в сети Интернет: www.vtorgeo.com (места накопления).

Грамотное хозяйствование уменьшает количество многих экологических и социальных проблем, а неправильное – серьёзно нарушает качество жизни. Однако именно личная ответственность является основой всего!

Иллюстрации: vtorgeo.com

Автор: vizitka01

ВРубцовске