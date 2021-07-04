Рубцовск: Два в одном: закон позволит одновременно ставить на кадастровый учет и регистрировать права на объект недвижимости » Городской портал — вРубцовске.ру

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03 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С 29 июня 2021 года правообладатели смогут в формате «одного окна» поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на ранее учтенный объект недвижимости, причем сделать это можно будет без уплаты госпошлины.

«Вступающий в силу Федеральный закон 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает процедуру выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, — говорит Людмила Докукина, начальник отдела государственной регистрации недвижимости. — Этот документ направлен также на то, чтобы граждане, чьи права на недвижимость возникли до 1 января 1998 года, но сведения об объектах не внесены в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) смогли полноценно оформить право собственности и в полной мере распоряжаться имуществом».

По словам барнаульского риэлтора Оксаны Клипенштейн, к ней обратилась женщина, желающая продать свою квартиру, но из правоустанавливающих документов у нее на руках были только договор о приватизации и технический паспорт на объект недвижимости.

«Когда мы обратились в МФЦ, стало ясно, что объект не стоит на кадастровом учете, — рассказывает Оксана Клипенштейн. — Понятно, что продавать квартиру можно только после регистрации и постановки на кадастровый учет объекта недвижимости. Если эти процедуры запустить параллельно, то клиент сэкономит время, и мы быстрее выйдем на сделку».

В целом, закон призывает всех внимательно отнестись к документам на недвижимое имущество, привести их в порядок, зарегистрировать собственность. В тексте документа прописаны рекомендации по выявлению собственников всех неоформленных или брошенных объектов недвижимости, по которым в Росреестре нет никакой информации, как о самих объектах, так и об их правообладателях.

Фото: static.mk.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске